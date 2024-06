WEF-onderzoeker: emancipatiebeleid meer afstemmen op Scandinavië

Nederland moet zich op het gebied van vrouwenemancipatie meer spiegelen aan Scandinavische landen. Dat zegt hoogleraar Henk Volberda, die in opdracht van het World Economic Forum (WEF) onderzoek deed naar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Volgens Volberda presteert Nederland op dit gebied al jaren onder de maat.

De arbeidsparticipatie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt is nog steeds heel hoog, zegt Volberda. “Maar een meerderheid van de vrouwen heeft nog steeds een deeltijdbaan en met name de doorstroom naar leidinggevende functies laat te wensen over.”

Volgens Volberda heeft het overheidsbeleid in Nederland de afgelopen drie jaar geen enkele progressie gemaakt. Hij pleit voor nieuw emancipatiebeleid, waarbij vooral gekeken wordt naar Scandinavische landen. Vrouwen maken daar veel meer kans op de arbeidsmarkt, omdat de kinderopvang er beter is en mannen meer zorgtaken op zich nemen. Daarnaast pleit hij voor aangescherpte wetgeving en verplichte rapportages van bedrijven over gelijke kansen en salarisverschillen tussen mannen en vrouwen.

De steeds vaker gehoorde kritiek dat Nederlandse vrouwen mogelijk minder ambitieus zijn dan elders, wijst Volberda van de hand. “Veel vrouwen worden rond hun dertigste zwanger en nemen dan nog steeds de meeste zorgtaken op zich. Als ze daarna hun loopbaan oppakken, wordt de helling heel steil. Hoewel vrouwen iets minder dan de helft van alle beginfuncties invullen, vertegenwoordigen ze minder dan een kwart van alle topfuncties.”

Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek laten zien dat veel jonge Nederlandse vrouwen meer verdienen dan mannen, maar dat dit al snel wordt omgebogen in een achterstand. Volberda: “Met name vrouwen in een overheidsfunctie verdienen eerst meer dan mannen, maar in het verdere verloop in hun carrière komen ze steeds meer op achterstand te staan”.