Wisselend beeld op Wall Street na rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend geëindigd. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve, die het rentetarief in de Verenigde Staten opnieuw ongewijzigd liet. Uit de verklaring van de Amerikaanse centrale bank kwam onder meer naar voren dat de Fed voor dit jaar één renteverlaging voorziet en vier voor volgend jaar.

In een toespraak na de tweedaagse rentevergadering noemde centralebankpresident Jerome Powell de Amerikaanse inflatiecijfers die eerder op de dag naar buiten kwamen “een stap in de goede richting”. Maar de inflatie is nog altijd hoog en er zijn volgens hem “meer goede inflatiemetingen” nodig voordat een renteverlaging overwogen kan worden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 38.712,21 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,9 procent bij en sloot op 5421,03 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 17.608,44 punten.

Apple eindigde 2,9 procent hoger en bereikte daarmee een nieuw recordniveau. Het aandeel maakt een opmars na de onthulling van nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) door de iPhone-maker op maandag. Door zijn koerswinst haalde het bedrijf uit Cupertino techconcern Microsoft gedurende de dag voor korte tijd in als ’s werelds meest waardevolle bedrijf.

FedEx verloor 1,5 procent. De pakketbezorger heeft bekendgemaakt tot 2000 banen te willen schrappen in Europa. Daarmee hoopt het bedrijf de kosten terug te dringen. Het gaat enkel om kantoorbanen: klanten zullen volgens FedEx niets merken van de reorganisatie.

Oracle steeg 13,3 procent. Het Amerikaanse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal iets minder omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. De onderneming kreeg het voorbije kwartaal wel opnieuw veel orders binnen voor haar cloudactiviteiten, dankzij de sterke vraag naar AI-toepassingen. Ook rekent het bedrijf op een sterke omzetgroei dit boekjaar.

De euro was 1,0805 dollar waard, tegen 1,0846 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Amerikaanse olie werd 0,6 procent meer waard en kostte 78,35 dollar per vat. Een vat Brentolie werd ook 0,6 procent duurder en kostte 82,43 dollar.