Aandacht voor verzekeraar NN op Damrak na koopadvies

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar NN Group. De verzekeraar werd door de kenners van investeringsbank AlphaValue/Baader op de kooplijst gezet. Beleggers verwerken daarnaast nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht het rentetarief ongewijzigd. De beleidsmaker van de Fed gaven daarbij aan dit jaar maar één renteverlaging te voorzien. In maart gingen ze nog uit van drie renteverlagingen dit jaar. Voor 2025 worden wel meer verlagingen van het rentetarief voorzien.

Voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed werd nog bekendgemaakt dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in mei minder sterk zijn gestegen dan verwacht. In een toelichting op het rentebesluit noemde Fed-voorzitter Jerome Powell de inflatiecijfers “een stap in de goede richting”. Volgens Powell is de inflatie echter nog altijd te hoog en zijn er “meer goede inflatiemetingen” nodig voordat een renteverlaging overwogen kan worden.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. De hoofdindex steeg een dag eerder nog 1,1 procent tot een nieuw slotrecord van 931,79 punten, dankzij het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer. De andere Europese beurzen lijken ook met kleine minnen te openen, na de stevige koerswinsten op woensdag.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio verloor 0,4 procent, ondanks sterke koerswinsten van de Japanse chipbedrijven. Beleggers keken vooral uit naar het rentebesluit van de Bank of Japan, dat vrijdag op het programma staat.

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,4 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. De Chinese elektrische autofabrikanten gingen overwegend omhoog, ondanks de aankondiging van de Europese Commissie om vanaf 4 juli fors hogere importheffingen in te voeren voor Chinese elektrische auto’s. Volgens analisten liggen de nieuwe tarieven in lijn met de verwachtingen en zijn ze beheersbaar voor fabrikanten als BYD, Geely Automobile Holdings en Zhejiang Leapmotor Technology.

De euro was 1,0804 dollar waard, tegenover 1,0843 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 78,20 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 82,28 dollar per vat.