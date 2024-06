Belgische bierbrouwers hadden in 2023 een historisch slecht jaar

Belgische bierbrouwers hebben een historisch slecht jaar achter de rug. Zowel de binnenlandse bierconsumptie als de export daalde vorig jaar sterk, meldt branchevereniging Belgische Brouwers, met leden als AB InBev (Jupiler, Hoegaarden, Leffe en Stella Artois), Duvel en Grimbergen.

Hoewel 23 nieuwe brouwerijen de deuren openden, zagen er 36 zich genoodzaakt hun deuren te sluiten. Eind vorig jaar telde België 417 brouwerijen, in vergelijking met 430 in 2022.

In 2023 werd 6,5 miljoen hectoliter bier geconsumeerd in België, een daling van 5,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In het verleden konden de brouwers deze daling grotendeels opvangen via hun export, maar het voorbije jaar nam die voor het eerst in de geschiedenis af met bijna 7,5 procent. Volgens Belgische Brouwers is de daling te wijten aan de toenemende concurrentie en de stijgende loon- en energiekosten.