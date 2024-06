Besi opnieuw bij stijgers in terughoudende AEX-index

Besi behoorde donderdag opnieuw tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. Het chipbedrijf lijkt een inhaalslag te maken sinds het eerder deze week door investeringsbank Redburn op de kooplijst werd gezet en klom 1,5 procent. De stemming op de Europese beursvloeren was verder terughoudend, na de sterke koerswinsten een dag eerder. Beleggers verwerkten nog het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag na sluiting van de Europese beurshandel naar buiten kwam.

De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht het rentetarief ongewijzigd. De beleidsmakers van de Fed gaven daarbij aan dit jaar maar één renteverlaging te voorzien. In maart gingen ze nog uit van drie renteverlagingen dit jaar. Voor 2025 worden wel meer verlagingen van het rentetarief voorzien.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 932,81 punten. De hoofdindex steeg een dag eerder 1,1 procent tot een nieuw slotrecord van 931,79 punten, dankzij een meevallend Amerikaans inflatiecijfer dat voorafgaand aan het Fed-besluit bekend werd gemaakt. De MidKap daalde 0,4 procent tot 907,88 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

Zorgtechnologiebedrijf Philips was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,1 procent. NN Group daalde 0,2 procent, ondanks dat de verzekeraar door analisten van investeringsbank AlphaValue/Baader op de kooplijst werd gezet.

Shell verloor een fractie. Het olie- en gasconcern is volgens persbureau Bloomberg in vergevorderde gesprekken om de activiteiten op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) van Pavilion Energy te kopen. Temasek uit Singapore, de eigenaar van Pavilion Energy, zou volgens bronnen zo’n 2 miljard dollar willen hebben voor de lng-activiteiten.

In de MidKap noteerde Eurocommercial Properties (min 5 procent) ex-dividend. Dat betekent dat de aandelen van het vastgoedfonds geen recht meer geven over het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt.

TomTom won 2 procent. De navigatiespecialist maakte bekend dat verkeersdatabedrijf Miovision de gegevens van TomTom gaat gebruiken om zijn software te verbeteren. Financiële details van de deal werden niet bekendgemaakt.

De euro was 1,0808 dollar waard, tegenover 1,0843 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 78,25 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 82,31 dollar per vat.