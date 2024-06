Brussel wil van pornoplatforms horen hoe ze jongeren beschermen

Pornoplatforms Pornhub, Xvideos en Stripchat moeten de Europese Commissie uitleggen wat ze doen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijk materiaal. Ook moeten ze duidelijk maken hoe ze de verspreiding van illegale en vrouwonvriendelijke beelden tegengaan. Ze krijgen daar drie weken voor, laat de commissie weten.

De drie pornokanalen vallen sinds vorig jaar onder de strenge EU-regels voor grote internetplatforms. De zogeheten wet op de digitale diensten (DSA) schrijft bijvoorbeeld voor dat kinderen niet blootgesteld mogen worden aan schadelijke content.

De commissie wil onder andere van de bedrijven weten of ze wel zorgvuldig nagaan of gebruikers meerderjarig zijn. Ook moeten de bedrijven vertellen of ze genoeg mensen en middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de EU-regels worden gehandhaafd.

Als de bedrijven onjuiste of onvolledige informatie verstrekken, moeten ze vrezen voor boetes. Antwoorden ze niet op tijd, dan kan de commissie dwangsommen opleggen.