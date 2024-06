Franse sterkedrankindustrie geraakt door minder consumptie

Franse producenten van sterkedrank zijn de dupe van een dalende alcoholconsumptie en zuinige consumenten. De binnenlandse verkoop van dranksoorten als cognac en wodka ging voor het derde jaar op rij omlaag, meldt de Franse federatie van sterkedrankenfabrikanten FFS.

De winkelverkoop nam vorig jaar met 4,3 procent af tot 251 miljoen liter. In de eerste maanden van dit jaar daalde de verkoop ook, signaleert de federatie. Sinds 2020 zijn de verkopen van sterke drank in Frankrijk met bijna 10 procent teruggelopen.

Ook in de horeca liep de consumptie van sterke drank terug, met 2 procent, nadat die aanvankelijk juist was gestegen na de coronapandemie en de heropening van cafés en restaurants. Inmiddels proberen consumenten hun uitgaven te beperken en gaan ze minder vaak uit door stijgende prijzen, aldus de FFS. Alleen spritz-drankjes en vlierbessenlikeur maakten een opvallende stijging door.

De alcoholconsumptie in Frankrijk daalt al langere tijd. In 2000 gaf nog een vijfde van de Fransen aan elke dag alcohol te drinken, in 2021 was dat nog 8 procent.