Hypotheek met kortere rentevaste periode wint aan populariteit

Het aantal aanvragen voor een hypotheek met een relatief korte rentevaste periode is in de eerste vijf maanden van dit jaar flink gestegen. Dat constateert De Hypotheker. Tegelijkertijd merkt de hypotheekadviseur dat het aantal hypotheekaanvragen met een langere rentevaste periode afneemt. De Hypotheker verwacht dat deze ontwikkeling zal doorzetten, omdat de hypotheekrentes licht zullen blijven dalen.

De Hypotheker zag in de maanden januari tot en met mei 22 procent meer aanvragen voor een hypotheek met een rentevaste periode tot vijftien jaar. Ten opzichte van 2022 is het aantal aanvragen zelfs meer dan verdubbeld. Daarmee gaat de voorkeur van de meeste huizenkopers nu uit naar een hypotheek met een kortere rentevaste periode, meldt De Hypotheker.

En die aanvragen gaan ten koste van de populariteit van hypotheken met een langere rentevaste periode, van tussen de vijftien en dertig jaar. Dat aantal daalde met 8 procent ten opzichte van 2023 en met maar liefst 295 procent ten opzichte van 2022. Het aandeel hypotheken met deze rentevaste periodes is daarmee geslonken van 84 procent in 2022 tot 38 procent in dit jaar, stelt de hypotheekadviseur.

“Steeds meer huizenkopers kiezen voor korte of middellange rentevaste periodes in de verwachting dat de hypotheekrente na afloop van de rentevaste periode lager zal liggen”, legt commercieel directeur Mark de Rijke van De Hypotheker uit. Hij wijst daarbij naar de Europese Centrale Bank (ECB) die het rentetarief deze week voor het eerst in vijf jaar verlaagde. “Hierdoor zal de hypotheekrente in de komende periode waarschijnlijk licht dalen of stabiel blijven, wat ertoe kan leiden dat meer huizenkopers kijken hoe zij hiermee hun voordeel kunnen doen.”

Volgens De Hypotheker stond de hypotheekrente begin mei nog gemiddeld op 3,95 procent bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie waarvan de rente tien jaar is vastgelegd. Eind mei was de hypotheekrente licht gedaald naar 3,90 procent. “Aangezien de hypotheekrentes in 2022 flink zijn gestegen, liggen de tarieven op dit moment een stuk hoger dan in de vijf jaren voor 2022”, stelt De Rijke. “Dit heeft er mede toe geleid dat de voorkeuren van huizenkopers zijn veranderd.”