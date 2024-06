Inkomsten songwriters VS bedreigd door Spotify-bundel met boeken

De Amerikaanse muzieksector is niet blij met de toevoeging van luisterboeken op Spotify. Een Amerikaanse brancheorganisatie voor de muziekuitgeverijsector heeft een klacht ingediend bij de concurrentiewaakhond Federal Trade Commission (FTC) omdat Spotify luisterboeken aanbiedt aan abonnees, waardoor liedjesschrijvers lagere royalty’s krijgen van de muziekstreamingsdienst.

Dankzij de toevoeging wordt een abonnement bij Spotify in de Verenigde Staten weer als een ‘bundel’ verkocht, met boeken en muziek. Via een ingewikkeld systeem van de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie Copyright Royalty Board kan Spotify hierdoor een lager tarief betalen aan songwriters, omdat het bedrijf voor de licenties van boeken én muziek betaalt onder dezelfde abonnementsprijs.

Brancheorganisatie National Music Publishers’ Association (NMPA) stelt in haar klacht dat de bundel onwettig is, omdat abonnees automatisch in het nieuwe abonnement rolden zonder dat ze de keuze kregen om alleen voor muziek te betalen. De betalingen aan songwriters kunnen het komende jaar met ongeveer 150 miljoen dollar dalen (bijna 139 miljoen euro), stelt de NMPA.

Een woordvoerder van Spotify zegt tegen persbureau Bloomberg dat de aanbiedingen en prijzen van het platform standaard zijn in de branche. “We brengen gebruikers een maand van tevoren op de hoogte van eventuele prijsverhogingen en bieden makkelijke annuleringen aan, evenals meerdere abonnementen die gebruikers kunnen overwegen”, aldus de woordvoerder. Het bedrijf gaat niet mee in wat het “ongegronde beschuldigingen” noemt van de NMPA.

Andere muziekuitgevers kregen het eerder ook al aan de stok met Spotify. De royaltyincassodienst Mechanical Licensing Collective klaagde de streamingdienst vorige maand ook aan om de bundeling.