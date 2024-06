Luchtvaartautoriteit VS vindt eigen toezicht op Boeing te laks

Het hoofd van de Amerikaanse toezichthouder voor de luchtvaart (FAA) heeft gezegd dat het toezicht op Boeing te laks is geweest. In januari verloor een toestel van de vliegtuigfabrikant vlak na het opstijgen een deurpaneel. In de aanloop naar dat incident is de luchtvaartautoriteit “te weinig betrokken” geweest bij het toezicht op Boeing, zei FAA-directeur Mike Whitaker in een hoorzitting in de Senaat.

“De FAA had veel beter zicht moeten hebben op wat er gaande was bij Boeing voor 5 januari”, zei Whitaker. De procedures voor het incident met een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines waren volgens hem te veel gericht op papierwerk en niet op inspecties.

Sinds het bijna-ongeluk stuurt de toezichthouder veel meer inspecteurs op pad, verzekerde Whitaker de senatoren. Zelf zal hij vrijdag een Boeing-fabriek bezoeken in de staat South Carolina. “We gebruiken alles wat binnen onze handhavingsmogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat Boeing rekenschap geeft voor iedere overtreding. We voeren op dit moment meerdere onderzoeken uit bij Boeing en verwerken een aantal meldingen van klokkenluiders”, zei Whitaker.

Het verlies van het deurpaneel was de aanzet van nieuwe onderzoeken naar de kwaliteit van Boeing-toestellen. De organisatie die vliegtuigongelukken onderzoekt, de NTSB, ontdekte dat vier belangrijke bouten niet vastzaten en er geen documenten waren over het verwijderen van die onderdelen. Niet alleen de FAA, maar ook het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt het incident met de MAX 9.

Na januari kwamen meer berichten over problemen met de kwaliteitscontroles bij Boeing-vliegtuigen naar buiten, zoals bij de 787 Dreamliner. Hier zouden controles op de verbinding tussen de romp en vleugel niet zijn uitgevoerd, maar wel geregistreerd.

Volgens Whitaker moet Boeing een “fundamentele verschuiving” doormaken op het gebied van veiligheid. Maar hij erkende ook dat de FAA te afwachtend is geweest. Hij beloofde daarom een proactievere aanpak.