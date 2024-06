Meerderheid voor goedkeuring megabeloning, zegt Tesla-topman Musk

Een meerderheid van de aandeelhouders van Tesla lijkt opnieuw in te stemmen met de megabeloning van tientallen miljarden dollar voor Elon Musk. Dat zei de topman van de elektrische autofabrikant woensdagavond laat in de Verenigde Staten. Ook blijkt volgens Musk uit de voorlopige resultaten dat de resolutie om Tesla’s formele vestigingsplaats van Delaware naar Texas te verplaatsen met een “grote marge” zal worden aangenomen.

Tesla houdt donderdag zijn algemene aandeelhoudersvergadering. Een groot twistpunt is het beloningspakket van 56 miljard dollar (ongeveer 51,8 miljard euro) voor Musk. Dat pakket van aandelenopties werd in 2018 door de aandeelhouders goedgekeurd, maar kwam opnieuw ter discussie te staan nadat Musk een rechtszaak verloor van een Tesla-aandeelhouder. In januari dit jaar zette een rechter in Delaware een streep door het optiepakket, met als reden dat beleggers niet volledig waren ingelicht over enkele belangrijke details.

Meerdere grote beleggers in Tesla, zoals het Noorse staatsinvesteringsfonds en het Californische pensioenfonds CalPERS, hebben aangekondigd tegen de megabeloning van Musk te stemmen. Ook Glass Lewis, een belangrijke adviseur voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, riep aandeelhouders op om niet akkoord te gaan met de “buitensporige beloning”. Ook is de adviseur tegen de verhuizing van Delaware, waar de rechter negatief oordeelde over de megabonus voor Musk, naar Texas.

Ondersteuners van de megabeloning voor Musk zijn onder meer de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford & Co, investeringsbedrijf Investment Management van Cathie Wood en investeerder Ron Baron van Baron Funds. Baron, die al lange tijd aandeelhouder is van Tesla, zei in een open brief waarin hij het beloningspakket steunde dat er zonder Musk “geen Tesla zou zijn” en dat deze stemming zou kunnen bepalen of hij bij het bedrijf blijft.