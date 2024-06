Nederlandse bedrijven weer naar EK na boycot WK in Qatar

Nederlandse bedrijven zijn dit jaar weer volop aanwezig bij het EK in Duitsland. Na de beslissing in 2022 om het WK in Qatar te laten schieten, reizen vaste KNVB-sponsors als ING en Albert Heijn dit jaar weer met zakelijke relaties af naar de wedstrijden van Oranje.

Supermarktketen Albert Heijn gaat met vier afgevaardigden van zakelijke partners en relaties naar de groepsduels. “Naar de eerste wedstrijd in Hamburg gaan wij met de bus met zestig franchiseondernemers”, laat een woordvoerster weten. ING doet geen uitspraken over het aantal mensen dat meegaat naar Duitsland. De bank sloeg het toernooi in Qatar over uit zorgen om de mensenrechtensituatie in het land, normaal is het gebruikelijk dat sponsoren meegaan.

KPN, eveneens een belangrijke partner van de KNVB, liet het omstreden toernooi in Qatar ook schieten. Dit jaar volgt het telecombedrijf Oranje naar speelsteden Hamburg, Leipzig en Berlijn met “diverse events waarbij live gekeken kan worden”.

Bierbrouwer Heineken was in 2022 ook niet op het WK, ook doordat dat toernooi werd gesponsord door Bud. Dit jaar reist de sponsor van de KNVB wel weer naar Duitsland.

Eerder werd al duidelijk dat bedrijven zich ook in de vorm van reclamecampagnes weer vol op dit EK storten. Tijdens het omstreden WK in Qatar en het door corona geteisterde EK van 2021 was dit lastiger.