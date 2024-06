Onrust onder cabinepersoneel Transavia om geannuleerde vluchten

Het “grote aantal geannuleerde vluchten” bij Transavia draagt bij aan onrust onder cabinepersoneel, schrijft de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) op haar website. Volgens de vakbond hebben medewerkers aan boord van Transavia-vluchten hierdoor geregeld te maken met boze passagiers.

“We vinden de situatie dermate verontrustend dat we hebben aangegeven een dringend gesprek te willen met de directie van Transavia om de ernst van deze problemen te benadrukken en om te praten over substantiële oplossingen op korte termijn”, schrijft het sectiebestuur van VNC voor Transavia-medewerkers.

VNC-voorzitter Chris van Elswijk legt uit dat cabinemedewerkers in de frontlinie staan als passagiers ontevreden zijn, bijvoorbeeld over gecancelde vluchten. “Ze krijgen de volle lading over zich heen. Dat signaal komt ook vanuit de leden naar ons”, zegt hij.

Transavia maakte in maart bekend aanpassingen in het vluchtschema door te voeren om uitgelopen onderhoudswerkzaamheden. Op 18 april moest de maatschappij ook meerdere vluchten schrappen om problemen met de vloot. Om welke aantallen het gaat, maakt Transavia niet bekend.

Cabinemedewerkers van Transavia zijn ook bezorgd over de nachtsluiting die het demissionaire kabinet stapsgewijs wil invoeren voor Schiphol. Voor de budgetmaatschappij van Air France-KLM zijn de start- en landingsrechten in de nachturen juist belangrijk voor het verdienmodel.

“Een nachtsluiting op Schiphol zou funest zijn voor Transavia. Nu vliegen we drie blokken per dag. Als de nacht daar uitvalt, gaat alles eigenlijk over de schutting naar de buren. Dan vliegen mensen vanaf Brussel of Düsseldorf”, zegt Van Elswijk.

Transavia wilde niet inhoudelijk reageren op het bericht van VNC.