OpenAI verdubbelt omzet naar 3,4 miljard dollar, volgens topman

OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is op weg om zijn jaaromzet te verdubbelen naar 3,4 miljard dollar. Dat heeft topman Sam Altman tegen het personeel gezegd, aldus persbureau Bloomberg en technieuwsite The Information.

In een vergadering met alle medewerkers woensdag, zei Altman dat het overgrote deel van die inkomsten, ongeveer 3,2 miljard dollar, afkomstig is van OpenAI’s producten en diensten. Altman zei dat OpenAI ook ongeveer 200 miljoen dollar aan inkomsten wil binnenhalen door toegang te bieden tot zijn AI-modellen via Azure, de clouddivisie van Microsoft.

OpenAI wordt gezien als een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, dankzij het grote succes van ChatGPT. De afgelopen maanden heeft OpenAI gewerkt aan het vergroten van de inkomsten uit zijn AI-producten door diensten te verkopen aan zakelijke klanten.

Apple kondigde eerder deze week aan te gaan samenwerken met OpenAI. Apple-gebruikers krijgen binnenkort toegang tot ChatGPT via de digitale assistent Siri.