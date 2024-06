Patagonia-directeur Matthijs Visch wordt topman van de Bijenkorf

Matthijs Visch wordt de nieuwe topman van warenhuisketen de Bijenkorf. Hij neemt vanaf vrijdag de taken over van Giovanni Colauto, die sinds 2012 de hoogste leidinggevende was van het winkelbedrijf. Visch was de afgelopen twee jaar directeur voor de Europese activiteiten van het buitenkledingmerk Patagonia.

Voordat hij aan de slag ging bij Patagonia, dat zich vaak laat voorstaan op duurzame idealen, bekleedde Visch leidinggevende functies bij Nike. Voor dat sportmerk was hij onder andere algemeen directeur in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Topman André Maeder van Selfridges Group, het moederbedrijf van de Bijenkorf, zegt blij te zijn met de komst van Visch. Hij bedankt Colauto voor “zijn belangrijke bijdrage aan de Bijenkorf gedurende meer dan twee decennia”.

Colauto trad in 2001 aan als financieel directeur van de Bijenkorf en werd elf jaar later topman. Onder zijn leiding zijn volgens het bedrijf “verbeteringen en optimalisatie van het winkelportfolio doorgevoerd”.

Het ging daarbij onder andere om de sluiting van vijf van de twaalf vestigingen van de Bijenkorf in 2013. Alleen de warenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht, Eindhoven en Amstelveen bleven over, naast de webshop. De Bijenkorf kondigde in datzelfde jaar aan zich meer op de verkoop van luxeartikelen te richten.