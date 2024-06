Techbedrijven gewild op aandelenbeurzen in New York

Aandelen van technologiebedrijven zijn overwegend hoger geëindigd op de beurzen in New York. Beleggers verwerkten nieuwe gegeven over de producentenprijzen in de Verenigde Staten die voor optimisme over afzwakkende inflatie zorgden. Chipbedrijf Broadcom was een opvallende stijger, met een winst van ruim 12 procent.

De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 17.667,56 en scherpte zijn record aan. Ook de brede S&P 500 bereikte een nieuwe piek en eindigde 0,2 procent hoger op 5433,74 punten. De Dow-Jonesindex zakte 0,2 procent tot 38.647,10 punten.

Halfgeleiderbedrijf Broadcom presenteerde kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht, dankzij de sterke vraag naar zijn producten die kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunen. De belangrijke leverancier van Apple maakte beleggers ook enthousiast met zijn prognoses voor de rest van het jaar.

In het kielzog van Broadcom won ook Super Micro Computers (plus 12,4 procent) fors aan waarde dankzij het optimisme over AI-toepassingen. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt serversystemen die steeds meer zijn toegespitst op AI.