Tesla stijgt op Wall Street door hoop goedkeuring megabonus Musk

Tesla behoorde donderdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York met een koerswinst van ruim 5 procent. De fabrikant van elektrische auto’s houdt donderdag zijn aandeelhoudersvergadering, waarop opnieuw zal worden gestemd over de megabeloning voor topman Elon Musk. Hij liet voorafgaand aan die vergadering weten dat een meerderheid van de aandeelhouders lijkt in te stemmen met zijn beloningspakket van 56 miljard dollar (zo’n 52 miljard euro).

Ook blijkt volgens Musk uit de voorlopige resultaten dat zijn plan om Tesla’s vestigingsplaats van Delaware naar Texas te verplaatsen zal worden aangenomen. Meerdere grote Tesla-beleggers hadden juist aangegeven tegen Musks megabeloning en verhuisplannen te stemmen. In 2018 keurden aandeelhouders het megapakket van aandelenopties voor Musk al goed, maar in januari dit jaar zette een rechter in Delaware een streep door het pakket. Andere belangrijke Tesla-investeerders benadrukten daarentegen het belang van Musk voor Tesla en waarschuwden dat hij bij een tegenstem het bedrijf zou kunnen verlaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 38.589 punten. De brede S&P 500-index steeg juist 0,2 procent tot 5431 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 17.704 punten. De S&P 500 en de Nasdaq scherpten woensdag de slotrecords verder aan, dankzij meevallende Amerikaanse inflatiecijfers.

Op de financiële markten was ook aandacht voor nieuwe cijfers over de productenprijzen in de VS. De prijzen die fabrikanten in mei voor hun producten rekenden, daalden 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is een nieuwe meevaller die wijst op minder hevige inflatie.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht het rentetarief ongewijzigd. Fed-voorzitter Jerome Powell noemde het inflatiecijfer over mei een stap in de goede richting, maar zei dat er meer goede inflatiemetingen nodig zijn voordat de rente omlaag kan. Ook verwachten de beleidsmakers van de Fed dit jaar de rente maar één keer te verlagen.

Broadcom maakte een koerssprong van bijna 16 procent. De chipfabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, dankzij de sterke vraag naar zijn producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Ook gaf het bedrijf sterke vooruitzichten af voor het hele jaar boekjaar.