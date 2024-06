Werkgevers: flink deel transitieplannen pensioenstelsel klaar

Pensioenfondsen hebben al een flink deel van hun transitieplannen opgesteld, zegt werkgeversvereniging AWVN. Die plannen moeten duidelijk maken wat de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel betekent voor mensen die pensioen opbouwen. Tot nu toe zijn 31 van de ruim honderd verwachte transitieplannen gepubliceerd, meldt AWVN in zijn eerste voortgangsrapportage over de plannen.

Bij de al opgestelde plannen blijven mensen die pensioen opbouwen en werkgevers volgens AWVN gelijke premies betalen als het nieuwe stelsel ingaat. Ook blijkt uit de plannen dat vooral jonge werknemers naar verwachting een hoger pensioen opbouwen. Werknemers die er mogelijk op achteruit zouden gaan, worden gecompenseerd. Pensioenfondsen hebben daarvoor genoeg geld, stelt de werkgeversvereniging.

Het aantal van 31 vindt AWVN “bemoedigend”. “Dit zijn er best veel en we hopen dat de komende maanden steeds meer plannen komen. We willen als werkgeversvereniging weten hoe het gaat en het simpelste is dan om te tellen hoeveel plannen zijn gemaakt”, zegt een woordvoerder. Uiterlijk op 1 januari 2026 moeten de transitieplannen bekend zijn.

In het huidige pensioenstelsel is er een collectieve pensioenpot waarvan de pensioenen worden betaald, maar in het nieuwe stelsel krijgen mensen grotendeels individuele potjes. Pensioenfondsen moeten op 1 januari 2028 zijn overgestapt op het nieuwe stelsel.