Aandeelhouders Tesla akkoord met megabeloning voor topman Musk

Een meerderheid van de aandeelhouders van Tesla heeft ingestemd met de megabeloning ter waarde van 56 miljard dollar voor topman Elon Musk. Het gaat om de hoogste bonus ooit voor een bestuurder van een Amerikaans bedrijf.

In 2018 stemden aandeelhouders ook al in met de megabonus, die bestaat uit aandelenopties die dankzij de gestegen beurskoers van Tesla veel waard zijn geworden. Maar eerder dit jaar verwierp een rechtbank in de staat Delaware, waar Tesla op papier is gevestigd, het beloningspakket na een aanklacht van een kleine belegger. De uitslag van de nieuwe stemming over de miljardenbeloning is dus niet doorslaggevend, maar kan Musk in zijn hoger beroep wel extra argumenten geven voor zijn zaak.

Enkele grote aandeelhouders hadden aangekondigd tegen de gigantische bonus te stemmen. Onder andere het pensioenfonds voor Californische ambtenaren en het Noorse staatsinvesteringsfonds vinden de beloning buitensporig en zijn kritisch op het toezicht op Musk van de raad van bestuur. Daar zit onder anderen Musks broer Kimbal in.

De afgelopen weken voerden Musk en voorstanders van de beloning openlijk campagne om aandeelhouders in te laten stemmen. Belegger Ron Baron, die al jarenlang in Tesla belegt, waarschuwde dat Musk zou kunnen opstappen bij de autofabrikant. Dat zou uiteindelijk ook de toekomst van Tesla op het spel zetten, suggereerde hij.

Aandeelhouders stemden ook voor de formele verhuizing van Tesla van de staat Delaware naar Texas, waar het hoofdkantoor van de autofabrikant ook staat. Musk kondigde die verplaatsing eerder dit jaar aan uit onvrede over het voor hem nadelige vonnis in Delaware.

De vergadering keurde ook andere voorstellen goed, waaronder de herverkiezing van bestuursleden Kimbal Musk en James Murdoch, zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch.