AEX in het rood, AkzoNobel en Besi grootste dalers

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met verlies het weekend ingegaan, mede onder druk van de lagere koersen op Wall Street. Verfconcern AkzoNobel en chiptoeleverancier Besi waren de grootste dalers in de hoofdindex op het Damrak. Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich stond bij de koplopers dankzij een koopadvies en een verhoging van het koersdoel door analisten van Deutsche Bank.

De AEX eindigde 0,6 procent in het rood op 918,72 punten. Op donderdag ging de hoofdgraadmeter ook al omlaag. De MidKap daalde 1,8 procent tot 878,45 punten. De DAX in Frankfurt verloor 1,4 procent en de FTSE in Londen daalde 0,2 procent. De CAC40 in Parijs leverde 2,7 procent in, mede door koersverliezen in de Franse bankensector.

Besi en AkzoNobel sloten tot 3,5 procent in de min. Aegon noteerde ex-dividend en verloor 2,1 procent. Dat betekent dat de aandelen van de verzekeraar geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt. Het aandeel dsm-firmenich werd 0,7 procent duurder. Unilever en KPN stegen 0,8 procent.

In de MidKap was flitshandelaar Flow Traders de enige stijger met een zeer bescheiden plusje. Verlichtingsbedrijf Signify was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een daling van 3,8 procent.

De Franse banken Société Générale, Crédit Agricole en BNP Paribas verloren tot 3,6 procent in Parijs. Staatsobligaties uit Frankrijk werden deze week minder waard en de Franse banken, die veel van deze staatsleningen bezitten, staan daardoor onder druk. Investeerders maken zich zorgen over de Franse begrotingsdiscipline in het geval van een verkiezingswinst van Marine Le Pen van de uiterst rechtse partij Rassemblement National bij de aanstaande verkiezingen.

Atos was juist bijna 15 procent meer waard op de beurs in Parijs. De Franse overheid wil strategische onderdelen van het financieel geplaagde IT-concern kopen voor 700 miljoen euro.

De euro was 1,0698 dollar waard, tegenover 1,0758 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 78,37 dollar per vat. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 82,61 dollar per vat.