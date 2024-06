AEX koerst af op voorzichtig herstel na verliesbeurt

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag licht hoger te beginnen aan de laatste dag van de week. Een dag eerder verloor de hoofdindex nog 0,8 procent. Beleggers hebben een rumoerige beursweek achter de rug, met de verrassende aankondiging van nieuwe parlementsverkiezingen in Frankrijk, een meevallende Amerikaanse inflatie en een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

Staatsobligaties uit Frankrijk werden deze week minder waard en de Franse banken, die veel van deze staatsleningen bezitten, stonden onder druk. Investeerders maken zich zorgen over de Franse begrotingsdiscipline in het geval van een verkiezingswinst van Marine Le Pen van de uiterst rechtse partij Rassemblement National bij de aanstaande verkiezingen.

De Amerikaanse centrale bank hield de rente deze week zoals verwacht ongewijzigd. De beleidsmakers zeiden daarbij wel dat ze voor dit jaar maar één renteverlaging voorzien. Eerder dit jaar gingen ze er nog van uit dat er dit jaar drie verlagingen komen. Ze verwachten volgend jaar wel meerdere keren de rente te verlagen.

De andere Europese beurzen zullen naar verwachting ook met kleine winsten beginnen, na de flinke verliezen op donderdag. Op Wall Street scherpten de S&P 500-index en techbeurs Nasdaq donderdag voor de vierde dag op rij de slotrecords aan, mede door sterke koerswinsten in de Amerikaanse techsector.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een verdeeld beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,5 procent en de beurs in Shanghai won een fractie. De Nikkei in Tokio klom 0,2 procent. De Bank of Japan hield de rente zoals verwacht ongewijzigd. Wel overweegt de centrale bank om in de toekomst minder Japanse staatsobligaties op te kopen. Nu koopt de Bank of Japan nog elke maand voor biljoenen yen aan staatsleningen om geld in de economie te pompen en de leenkosten laag te houden.

In maart dit jaar verhoogde de Bank of Japan het belangrijkste rentetarief in het land voor het eerst sinds 2007. De centrale bank maakte daarmee een einde aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes de inflatie wilde aanjagen.

Op het Damrak noteert Aegon ex-dividend. Dat betekent dat de aandelen van de verzekeraar geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt.

De euro was 1,0725 dollar waard, tegenover 1,0758 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 78,15 dollar per vat. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 82,37 dollar per vat.