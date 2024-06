In de huidige digitale wereld is het makkelijker dan ooit voor jongeren om toegang te krijgen tot online goksites. Dit brengt echter ook grote risico’s met zich mee, zoals verslaving en financiële problemen.

Vanaf 2023 heeft de Nederlandse gokmarkt een significante betrokkenheid gezien van jongvolwassenen. Er zijn ongeveer 170.000 actieve gokaccounts van jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, wat ongeveer 21% van alle actieve gokaccounts in Nederland uitmaakt. Deze demografie heeft een opvallende aanwezigheid op de markt, met jongvolwassenen die een bijzondere interesse tonen in sportweddenschappen. Gemiddeld verliezen jongvolwassenen in deze leeftijdsgroep ongeveer 59 euro per maand per account, wat ongeveer de helft is van het gemiddelde verlies van oudere spelers​.

Bewustwording en educatie

Een belangrijke eerste stap in de bescherming van jongeren tegen gokschade is bewustwording en educatie. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol spelen door gokpreventie op te nemen in hun lesprogramma’s. Voorlichtingscampagnes kunnen jongeren informeren over de risico’s van gokken en hen bewuster maken van hun eigen speelgedrag. Daarnaast kunnen ouders en leerkrachten trainingen volgen om signalen van gokproblemen bij jongeren te herkennen en hierop te reageren.

Daarnaast kunnen sociale media en influencers een belangrijke rol spelen bij het bereiken en voorlichten van jongeren over verantwoord gokgedrag. Door samen te werken met populaire platformen en persoonlijkheden, kunnen preventiecampagnes een groter publiek bereiken en jongeren aanmoedigen om hulp te zoeken als ze met gokproblemen kampen. Het is cruciaal om een open dialoog te creëren waarin jongeren zich veilig voelen om hun ervaringen te delen en advies te vragen.

Om deze reden is het cruciaal voor jonge spelers om alleen bij Nederlandse casino’s te spelen, zoals de legale casino’s op casinozonderregistratie.net. Deze website biedt uitgebreide informatie over online gokken en zorgt ervoor dat jonge spelers beschermd worden door de Nederlandse wet door een overzicht te geven van legale online casino’s in Nederland.

Wat doet de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) voor jongeren?

De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) richt zich specifiek op jongeren om hen te beschermen tegen de risico’s van gokken. Dit doet de Ksa door bewustwordingscampagnes te voeren die jongeren informeren over de gevaren van gokken en hen te voorzien van tools om verantwoord om te gaan met kansspelen. Bovendien houdt de Ksa streng toezicht op aanbieders van kansspelen om te zorgen dat zij zich aan de wet houden en geen reclame maken die zich richt op minderjarigen. Op deze manier wil de Ksa bijdragen aan een veilige omgeving waarin jongeren niet worden blootgesteld aan de verleidingen van gokken.

Advertentiebeperkingen:

Verbod op gokadvertenties gericht op jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar.

Onderzoek en handhavingsacties tegen vergunninghouders die advertenties, waaronder e-mails en pushmeldingen, naar minderjarigen en jongvolwassenen sturen​​.

Aanmoediging voor sociale mediaplatforms om gokadvertenties gericht op minderjarigen en jongvolwassenen te melden​.

Stortingslimieten:

Invoering van een maandelijkse stortingslimiet van €300 voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar vanaf mei 2024.

Hogere stortingslimiet van €700 voor personen van 24 jaar en ouder, die verschillende kwetsbaarheidsniveaus weerspiegelt​.

Maatregelen voor het bevorderen van verantwoord gokken

In Nederland worden diverse initiatieven genomen om verantwoord gokken te bevorderen en gokverslaving tegen te gaan. De overheid heeft strengere regels ingevoerd voor reclame rondom kansspelen, waarbij de nadruk ligt op het beschermen van kwetsbare groepen zoals jongeren. Daarnaast worden gokoperators verplicht om spelersgedrag te monitoren en in te grijpen bij tekenen van problematisch gokgedrag. Ook zijn er zelfuitsluitingsprogramma’s beschikbaar, waarmee spelers zichzelf tijdelijk of permanent kunnen uitsluiten van deelname aan kansspelen. Door deze maatregelen wordt getracht een veilige en verantwoorde gokomgeving te creëren.

Inschrijven bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)

Het inschrijven bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) biedt een belangrijke manier om jezelf te beschermen tegen de negatieve gevolgen van gokverslaving. Door je in te schrijven, zorg je ervoor dat je geen toegang meer hebt tot kansspelen bij aanbieders die in Nederland actief zijn. Dit kan je helpen om controle te houden over je gokgedrag en bij te dragen aan een gezondere levensstijl. Het proces is eenvoudig en vertrouwelijk, en het kan een cruciale stap zijn om hulp te krijgen en problematisch gokgedrag te voorkomen.

Verbod op bonussen voor jonge gokkers

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft strengere regels ingevoerd om jongeren te beschermen tegen de verleidingen van gokbonussen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van toenemende zorgen over het aantal jonge mensen dat in de problemen raakt door gokken. Gokbedrijven mogen geen bonussen meer aanbieden aan spelers onder de 24 jaar, om te voorkomen dat kwetsbare groepen worden aangespoord om meer te gokken dan ze zich kunnen veroorloven. Deze maatregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om gokverslaving en financiële problemen onder jongeren te verminderen.