Canadees uit China bekent diefstal bedrijfsgeheimen Tesla

Een in China woonachtige Canadees heeft voor de Amerikaanse rechtbank bekend bedrijfsgeheimen van autofabrikant Tesla te hebben gestolen. De 58-jarige man hangt een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd.

De Canadees werd in de val gelokt door FBI-agenten die zich voordeden als zakenmensen. Zijn Chinese medeverdachte is nog voortvluchtig. Beiden werkten bij het in Ontario gevestigde Hibar Systems, een fabrikant van batterijen en pompsystemen die in 2019 door Tesla werd gekocht.

Volgens de rechtbank verliet de Canadees het bedrijf een jaar na de overname door Tesla om zich aan te sluiten bij een door zijn Chinese medeverdachte opgericht bedrijf dat dezelfde technologie produceert. De twee mannen zouden onder meer tekeningen van automatische pompen en assemblagelijnen voor batterijen hebben gestolen.