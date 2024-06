Consumentenvertrouwen VS zakt naar laagste niveau in 7 maanden

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is deze maand gedaald naar het laagste niveau in zeven maanden, door zorgen bij huishoudens over de inflatie en de eigen koopkracht. Dat meldt de Universiteit van Michigan op basis van voorlopige cijfers.

De index die het vertrouwen van Amerikaanse consumenten meet, zakte naar een stand van 65,6, vergeleken met 69,1 in mei. Die daling was onverwacht, want economen hadden in doorsnee juist op een stijging tot 72 gerekend. Naast zorgen over de inflatie en de persoonlijke financiën zijn Amerikanen ook negatiever geworden over de economische omstandigheden.

De consumentenbestedingen zijn de motor van de Amerikaanse economie. Als huishoudens minder vertrouwen hebben, kunnen ze minder gaan uitgeven. Dit kan de groei van ’s werelds grootste economie ondermijnen.