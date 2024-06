Duitse economieminister bezoekt China na kritiek importheffing EU

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck gaat volgende week naar China om daar onder meer te praten over de economische banden met het Aziatische land en politieke ontwikkelingen in de Europese Unie. Woensdag kondigde de Europese Commissie fors hogere importheffingen aan op elektrische auto’s uit China. Beide landen zijn daar kritisch over.

Ingewijden hadden eerder tegen persbureau Bloomberg gezegd dat de Duitse regering probeert te voorkomen dat de hogere heffingen ingaan vanaf 4 juli of die in elk geval probeert te verlagen. Duitsland heeft een grote auto-industrie met fabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en China is voor die fabrikanten een belangrijke afzetmarkt.

Habeck zal “niet kunnen vermijden” dat de hogere heffing wordt besproken, zegt een woordvoerder van het ministerie. Hij stelt dat de minister niet namens de Europese Commissie zal spreken. “Dat doet de Europese Commissie zelf.”

De Duitse transportminister Volker Wissing zei na de aankondiging van de verhoging dat de EU en China hierdoor in een handelsoorlog verwikkeld dreigen te raken. China riep de EU op de hogere heffingen te herzien en niet verder in de “verkeerde richting” te gaan.