EK voetbal geeft Duitse economie korte impuls

Het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland geeft de economie van het land dit kwartaal een boost van 0,1 procent. Dat meldt het vooraanstaande Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. Over heel 2023 kromp de economie van de belangrijkste handelspartner van Nederland nog met 0,3 procent.

Het effect zal wel van korte duur zijn, waarschuwt onderzoeker Gerome Wolf in een rapport. Wanneer toeristen na het EK naar huis zijn teruggekeerd, daalt de dienstenexport in het derde kwartaal weer en blijft die per saldo gelijk.

Grote sportevenementen hebben vaker een kleine impact op de economie, met uitzondering van het belang voor de toerismesector. Ifo maakt een vergelijking met het wereldkampioenschap voetbal in 2006, dat ook in Duitsland plaatsvond. Hoewel binnenlandse consumenten de horeca een korte impuls geven tijdens zo’n evenement, bezuinigen ze juist op andere uitgaven. Particuliere consumptie in zijn geheel zal daarom waarschijnlijk onaangetast blijven, stelt het Ifo.

Aan het begin van het WK in 2006 steeg het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten met 25 procent, volgens Wolf. “Als we dat als basis nemen voor het EK van 2024, kunnen we ruim 600.000 buitenlandse toeristen en 1,5 miljoen extra overnachtingen verwachten”, denkt hij. Dat zal waarschijnlijk leiden tot hogere overnachtingstarieven en omzetten in de horecabranche.

Het EK begint vrijdagavond met de wedstrijd tussen gastland Duitsland en Schotland.