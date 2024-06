Facebook-moeder Meta schort Europese AI-plannen op na klachten

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, schort plannen op om in Europa gebruikersdata in te zetten voor het trainen van technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Daar waren veel klachten over gekomen bij Europese toezichthouders met zorgen over privacy. Na druk van de toezichthouders pauzeert Meta nu die plannen, aldus de Ierse privacywaakhond.

Meta maakte onlangs een wijziging van het privacybeleid bekend voor gebruikers van Facebook en Instagram waardoor het mogelijk kon worden om met gebruikersdata AI-modellen te trainen. Daarop diende een in Oostenrijk gevestigde organisatie voor privacy in meerdere Europese landen klachten in omdat onwetmatig gebruik zou worden gemaakt van persoonlijke gegevens. Volgens die groep wilde Meta alle informatie van gebruikers die het vanaf 2007 heeft verzameld, inzetten voor het trainen van AI-modellen.

De Ierse privacytoezichthouder is blij met het besluit van Meta en zegt met het techbedrijf door te praten over dit onderwerp, samen met andere Europese bureaus voor databescherming. De Oostenrijkse privacygroep zegt de stap ook te verwelkomen, maar zal Meta nauwlettend in de gaten houden.