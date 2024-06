Franse minister van Financiën waarschuwt voor financiële crisis

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire waarschuwt dat de op een na grootste economie van de eurozone in een financiële crisis terecht dreigt te komen als extreemrechts de komende parlementsverkiezingen wint. De politieke onzekerheid in Frankrijk is flink toegenomen door de verrassende aankondiging van president Emmanuel Macron om nieuwe parlementsverkiezingen in het land uit te schrijven.

Macron schreef de verkiezingen uit omdat zijn partij een grote nederlaag heeft geleden bij de Europese verkiezingen. De rechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen kreeg twee keer zo veel stemmen als de partij van de president. Uit opiniepeilingen blijkt dat de eurosceptische RN ook op koers ligt om de parlementsverkiezingen van 30 juni en 7 juli te winnen.

De RN roept op tot een protectionistisch ‘Frankrijk eerst’ economisch beleid. Ook heeft de partij het terugdringen van de kosten van levensonderhoud tot een topprioriteit van haar campagne gemaakt, met de belofte de elektriciteitsprijzen en de btw op gas te verlagen. Daarnaast wil RN de overheidsuitgaven verhogen, ondanks de aanzienlijke staatsschulden van het land.

“Als ik naar extreemrechts kijk, zie ik een programma dat uit leugens bestaat”, zei Le Maire tegen radiozender franceinfo. Op de vraag of de huidige politieke instabiliteit tot een financiële crisis zou kunnen leiden, antwoordde Le Maire “ja”. Volgens de minister heeft RN niet de middelen om de uitgaven van het politieke programma te kunnen betalen. Zelf heeft Le Maire onlangs nog een miljardenbesparing ingediend om de Franse financiën weer op orde te krijgen.

Franse staatsobligaties en aandelen hebben deze week flink te lijden gehad onder de politieke onzekerheid. De beurs in Parijs zakte vrijdag ruim 2 procent en koerst af op een weekverlies van bijna 6 procent. Vooral de grote Franse banken, die veel staatsobligaties bezitten, leden zware koersverliezen. De risicopremies die beleggers eisen om Franse staatsobligaties aan te houden, stegen daarbij naar het hoogste niveau sinds begin 2017.

Onlangs verlaagde ratingbureau S&P Global al het kredietoordeel voor Frankrijk omdat het begrotingstekort de komende jaren hoger zal uitvallen dan verwacht. Deze week waarschuwden S&P Global en concurrent Moody’s dat het beleid waarvoor RN pleit verdere gevolgen kan hebben voor de kredietwaardigheid van het land.