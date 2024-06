Franse staat biedt 700 miljoen voor strategische onderdelen Atos

De Franse staat heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op strategische onderdelen van het noodlijdende IT-concern Atos. Zo kan voorkomen worden dat deze diensten in buitenlandse handen vallen.

Het bod heeft onder meer betrekking op de data- en beveiligingsdiensten van supercomputers die gebruikt worden voor het nucleaire wapenarsenaal van Frankrijk. Atos gaat het voorstel bespreken, maar zei geen “garanties te kunnen geven dat de onderhandelingen succesvol zullen worden afgerond”. Eerder deze week kwam de belangrijkste aandeelhouder van Atos, de Franse IT-consultant Onepoint, ook met een reddingsplan. Een bod van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský werd deze week door Atos afgewezen.

Atos was ooit een van de grootste techbedrijven van Frankrijk, maar gaat gebukt onder een schuld van 5 miljard euro. Hoewel het concern het afgelopen jaar 90 procent van zijn waarde heeft verloren, blijft het een belangrijke IT-dienstverlener in Frankrijk, waar het onder meer het leger en de kernenergiesector als klant heeft. Ook is het bedrijf verantwoordelijk voor de cyberbeveiliging van de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. Atos levert ook in Nederland diensten aan overheidsinstellingen en bedrijven.