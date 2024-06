Kleine uitslagen Wall Street, softwareconcern Adobe uitblinker

De aandelenmarkten in New York lieten vrijdag kleine uitslagen zien. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Softwarefabrikant Adobe was verder een uitblinker op Wall Street na bekendmaking van beter dan verwachte kwartaalresultaten en een verhoging van de verwachtingen voor het gehele boekjaar.

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,2 procent op 38.589,16 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde licht tot 5431,60 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 17.688,88 punten. De S&P en Nasdaq scherpten donderdag nog voor de vierde keer op rij de slotrecords aan, dankzij sterke koerswinsten van de chip- en techbedrijven.

De Universiteit van Michigan maakte in een voorlopige raming bekend dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten deze maand is gedaald naar het laagste niveau in zeven maanden door zorgen bij huishoudens over de inflatie en koopkracht. Die daling was onverwacht, want economen hadden in doorsnee juist op een stijging gerekend. Naast zorgen over de inflatie en de persoonlijke financiën zijn Amerikanen ook negatiever geworden over de economische omstandigheden.

Adobe werd 14,5 procent hoger gezet. Volgens topman Shantanu Narayen behaalde het bedrijf achter Photoshop een recordomzet dankzij de sterke groei van zijn cloud-activiteiten. Ook trekt Adobe meer klanten met zijn toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Tesla verloor 2,4 procent. Een meerderheid van de aandeelhouders van de fabrikant van elektrische auto’s heeft ingestemd met de megabeloning van 56 miljard dollar voor topman Elon Musk. Het gaat om de hoogste bonus ooit voor een bestuurder van een Amerikaans bedrijf. Tesla steeg een dag eerder al bijna 3 procent, nadat Musk voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering al had laten weten dat een meerderheid voor zijn bonus zou stemmen.

Woninginterieurverkoper RH kelderde ruim 17 procent na cijfers en vooruitzichten die niet goed vielen bij handelaren.

De euro was 1,0704 dollar waard, tegen 1,0698 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 78,48 dollar per vat. Brentolie daalde ook 0,2 procent in prijs, tot 82,62 dollar per vat.