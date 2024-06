Meerdere geïnteresseerden in overname failliet Scotch & Soda

Meerdere partijen hebben interesse getoond om de failliete kledingketen Scotch & Soda over te nemen. Dit meldt curator Michel Moeijes vrijdag, twee dagen na het faillissement. Het zijn er “een aantal, niet vreselijk veel”, zegt hij.

Hoe serieus de interesse is, is volgens hem nog moeilijk te zeggen. “Dat kan ik pas aangeven als er bedragen zijn, maar daar zijn we nog niet.” Om hoeveel geïnteresseerden het gaat, wil hij niet kwijt. Vrijdagmiddag zijn er weer gesprekken.

Een eventuele doorstart moet wat hem en medecurator Abslem Ourhris betreft volgende week rond zijn. “Anders wordt een doorstart steeds lastiger, want mensen zitten in onzekerheid. Hoe langer het duurt, hoe meer mensen ontslag nemen en ergens anders gaan werken”, legt Moeijes uit. Hetzelfde zou gelden voor de leveranciers van Scotch & Soda.