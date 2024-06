Musk is ondanks verhuizing nog lang niet van rechter Delaware af

Tesla-topman Elon Musk is nog lang niet van de rechtbank in Delaware af. Hoewel aandeelhouders van Tesla donderdag akkoord gingen met een verhuizing van het autoconcern naar Texas, moet hij nog in ten minste drie zaken terechtstaan vanwege beschuldigingen van wanbeleid. De aanklachten werden de afgelopen dagen ingediend, vlak voor de jaarvergadering van Tesla waar een meerderheid van de aandeelhouders instemde met zijn megabonus van 55 miljard dollar.

Musk wil weg uit Delaware sinds de rechtbank in januari de recordbeloning ongeldig verklaarde. Als Tesla naar Texas verhuist, kan de topman moeilijker beschuldigd worden van nalatigheid. Texas is bezig met het opzetten van een nieuw rechtssysteem dat topfunctionarissen van bedrijven meer ontziet. In de nieuwe rechtszaken wordt Musk er onder meer van beticht dat hij aandeelhouders met dreigementen onder druk zette en Tesla-geld zou hebben gebruikt voor de overname van Twitter in 2022.