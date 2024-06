Nog geen paniek bij ECB over onrust Franse beurs, aldus bronnen

Bij beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) is nog geen paniek over de onrust op de Franse financiële markten door het onverwachte besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven. Dat meldden bronnen bij de ECB aan persbureau Bloomberg.

Macron schreef de verkiezingen uit omdat zijn partij een grote nederlaag heeft geleden bij de Europese verkiezingen. De rechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen kreeg twee keer zo veel stemmen als de partij van de president. Op de beurs in Parijs heeft dit geleid tot forse koersverliezen door zorgen over politieke instabiliteit en de Franse overheidsfinanciën. Ook Franse staatsobligaties hebben flink te lijden door de sterk gestegen risicopremies die beleggers eisen om die schuldpapieren aan te houden.

Maar volgens ingewijden bij de ECB worden die problemen vooralsnog als beheersbaar gezien en zijn er dus ook geen gesprekken geweest over eventuele noodmaatregelen om de onrust aan te pakken. Dat werd eerder wel gedaan door de centrale bank in Frankfurt bij de schuldencrisis van bijvoorbeeld Griekenland of Italië. Toen kocht de ECB massaal staatsobligaties van die landen op om rentes te drukken.