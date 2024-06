Softwareconcern Adobe flink hoger op Wall Street na cijfers

Adobe behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse softwarefabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Volgens topman Shantanu Narayen behaalde het bedrijf een recordomzet dankzij de sterke groei van zijn cloud-activiteiten. Ook trekt Adobe meer klanten met zijn toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De Photoshop-maker verhoogde daarnaast de verwachtingen voor het hele boekjaar. Het aandeel werd daarop 14 procent hoger gezet. Dat is de sterkste koerswinst in bijna vier jaar tijd.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Amerikaanse beleggers hielden met een schuin oog de ontwikkelingen in Frankrijk in de gaten. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire waarschuwde dat het land in een financiële crisis terecht dreigt te komen als extreemrechts de komende parlementsverkiezingen wint.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 38.491 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 5415 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 17.621 punten. De S&P 500 en de Nasdaq scherpten donderdag nog voor de vierde keer op rij de slotrecords aan, dankzij sterke koerswinsten van de Amerikaanse chip- en techbedrijven.

Meevallende Amerikaanse inflatiecijfers zorgden deze week voor optimisme op Wall Street dat de Federal Reserve de rente dit jaar gaat verlagen. De Fed hield zelf deze week de rente nog onveranderd om de inflatie verder te bestrijden. Ook rekent de centrale bank dit jaar nog maar op één renteverlaging, terwijl eerder werd uitgegaan van drie verlagingen.

Tesla was vrijwel onveranderd. Een meerderheid van de aandeelhouders van de fabrikant van elektrische auto’s heeft ingestemd met de megabeloning van 56 miljard dollar voor topman Elon Musk. Het gaat om de hoogste bonus ooit voor een bestuurder van een Amerikaans bedrijf.

Het aandeel Tesla steeg een dag eerder al bijna 3 procent, nadat Musk voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering al liet weten dat een meerderheid voor zijn bonus zou stemmen. Enkele grote aandeelhouders hadden aangekondigd tegen de bonus te stemmen, nadat een rechtbank eerder dit jaar oordeelde dat het beloningspakket ongeldig was.