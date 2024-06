Stellantis overweegt minder stekkerauto’s te maken in China

Stellantis overweegt de productie van sommige elektrische automodellen van zijn Chinese partner Leapmotor te verplaatsen van China naar Europa. De mogelijke verschuiving is het gevolg van de hogere importheffing die de Europese Unie dreigt in te voeren op stekkerauto’s uit China.

Volgens topman Carlos Tavares van de Frans-Italiaans-Amerikaanse autofabrikant die in Nederland is gevestigd, wil het bedrijf daarmee mogelijke extra kosten vermijden. Vorige maand zei Tavares al dat de fabriek in het Poolse Tychy, waar momenteel de Jeep Avenger wordt gemaakt, een potentiële locatie kan zijn voor het bouwen van de modellen van Leapmotor. Stellantis is naast Jeep eigenaar van automerken als Opel, Peugeot, Chrysler en Fiat.

De Europese Commissie maakte deze week bekend vanaf 4 juli de importheffingen voor in China gemaakte elektrische auto’s te willen verhogen tot ruim 38 procent. Volgens Brussel bedrijft China namelijk oneerlijke concurrentie door eigen fabrikanten te subsidiëren, waardoor de autoprijzen kunstmatig laag worden gehouden. De invoerheffing op Chinese auto’s ligt nu nog op 10 procent.