Bank: Eras-tour Taylor Swift kan Britse renteverlaging uitstellen

De recordbrekende Eras-tour van Taylor Swift kan de Britse economie zo’n boost geven dat een mogelijke renteverlaging in september wordt uitgesteld, zegt investeringsbank TD Securities. In augustus trekken honderdduizenden fans naar Londen om de zangeres tijdens haar laatste optredens in het Verenigd Koninkrijk te zien. Mensen zullen dan veel geld uitgeven, waardoor het voor de Bank of England moeilijker kan worden om de inflatie onder controle te krijgen.

Alleen een piek in hotelprijzen kan de inflatie volgens de kenners van TD Securities al tijdelijk met 0,3 procent opdrijven. In het afgelopen jaar heeft de Britse centrale bank zijn rentetarieven in recordtempo verhoogd om de torenhoge inflatie te beteugelen. Door lenen duurder te maken wordt de vraag in de economie afgeremd, wat doorgaans zorgt dat de prijzen minder hard stijgen. TD Securities verwacht nog steeds dat de Bank of England de rente gaat verlagen, maar wel op een later tijdstip.

De Bank of England wil niet specifiek ingaan op de tour van Swift, maar zegt naar “een breed scala aan economische indicatoren” te kijken bij het nemen van beslissingen over rentetarieven.