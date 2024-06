ECB-bestuurder: inflatieprobleem mag niet doorgaan tot 2026

De Europese Centrale Bank (ECB) mag niet toestaan dat de inflatie over twee jaar nog boven de 2 procent is, zegt Martins Kazaks, de centralebankpresident van Letland en bestuurslid van de ECB.

Beleidsmakers zijn er vrij zeker van dat de inflatie afneemt, waardoor het monetaire beleid versoepeld kan worden. “Maar dit verandert als de prijsdruk hardnekkiger blijkt. We moeten dit probleem niet meeslepen naar 2026”, aldus Kazaks tijdens een conferentie in het Kroatische Dubrovnik. De ECB voorziet volgens de laatste raming dat de inflatie in het vierde kwartaal van volgend jaar op 2 procent uitkomt, drie maanden later dan in maart werd voorspeld. De inflatie in de eurozone is nu nog 2,6 procent.

De ECB besloot vorige week de rentetarieven te verlagen, voor het eerst sinds 2019. Daartoe besloot de centrale bank omdat de inflatie in het eurogebied flink is afgezwakt. ECB-president Christine Lagarde hield echter een slag om de arm in een toelichting op de verlaging. “Er is nog een lange weg te gaan voordat we de inflatie uit de economie hebben geknepen”, zei ze.