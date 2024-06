Veel meer klokkenluidersmeldingen Boeing na kwaliteitsproblemen

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) ontving in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim elf keer zoveel meldingen van klokkenluiders over Boeing als in heel 2023, volgens gegevens die de instantie met persbureau Bloomberg heeft gedeeld. De vliegtuigbouwer wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de veiligheidsautoriteiten en medewerkers zelf na een reeks productie- en kwaliteitsproblemen bij het bedrijf.

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 126 tips gerapporteerd aan de toezichthouder, vergeleken met 11 in heel 2023, aldus de FAA.

Boeing ligt sinds januari onder vuur nadat een deurpaneel van een Boeing 737 MAX tijdens een vlucht van Alaska Airlines was losgeraakt. Inspecties toonden aan dat vier bouten die het paneel op zijn plaats hadden moeten houden ontbraken. Na januari kwamen meer berichten over problemen met de kwaliteitscontroles bij Boeing-vliegtuigen naar buiten. Het hoofd van de FAA verklaarde eerder deze week dat het toezicht op Boeing te laks is geweest.