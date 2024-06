Adidas onderzoekt miljoenenfraude in China, aldus Financial Times

Het Duitse sportmerk Adidas doet onderzoek naar een grote fraudezaak in China waarbij hoge managers van het bedrijf miljoenen euro’s zouden hebben verduisterd. Dat melden bronnen aan zakenkrant Financial Times. De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die Adidas informeerde over de fraude, aldus de krant.

Adidas ontving een anonieme brief over de zaak met claims dat die was geschreven door personeel van het bedrijf in China. Bij de fraude zou onder meer een topmanager van de marketingtak in China betrokken zijn geweest. Dat budget zou jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro bedragen. Daarbij zouden externe dienstverleners grote bedragen aan werknemers van Adidas hebben overgemaakt, mogelijk in ruil voor opdrachten.

Ook zou een manager bij een andere tak van Adidas in China naast grote sommen geld ook vastgoed hebben ontvangen. Volgens de ingewijden zijn er nog geen werknemers op non-actief gesteld. Adidas laat aan de Financial Times weten inderdaad een brief te hebben ontvangen over mogelijke schending van regelgeving in China en zegt onderzoek te doen, samen met een externe juridische adviseur. Het bedrijf zegt ook zich in elke markt aan de regels en ethische normen te houden.

China is een belangrijke markt voor Adidas. Het merk had het de afgelopen jaren lastig in het land, vooral door de lange coronalockdowns. Voor corona was China nog de sterkst groeiende markt voor Adidas en ook zeer winstgevend. In het laatste kwartaal van vorig jaar was al wel een forse opleving te zien van de verkopen van bijvoorbeeld sportschoenen en kleding van Adidas. Het bedrijf rekent ook voor heel dit jaar op stevige groei van de verkopen op de Chinese markt.