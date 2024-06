Beleggers blijven onrust Franse politiek in de gaten houden

De aandacht van beleggers gaat komende beursweek wederom uit naar de politieke ontwikkelingen in Frankrijk en de onrust die daardoor is ontstaan op de Franse financiële markten. Vorige week ging de aandelenbeurs in Parijs hard onderuit na het verrassende besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven.

Macron nam dat besluit na de grote nederlaag van zijn partij bij de Europese verkiezingen. De rechtse partij RN van Marine Le Pen kreeg twee keer zoveel stemmen als de partij van de president.

Op de Parijse beurs heeft dit geleid tot zorgen bij beleggers over politieke instabiliteit in Frankrijk en de impact daarvan op de overheidsfinanciën. De Franse CAC40-hoofdindex ging vorige week ruim 6 procent omlaag, waardoor tientallen miljarden aan beurswaarde verloren gingen.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire waarschuwde vrijdag nog dat de op een na grootste economie van de eurozone in een financiële crisis terecht kan komen als extreemrechts de parlementsverkiezingen wint.

Verder is er komende handelsweek belangstelling voor cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen en de economische bedrijvigheid in onder meer de eurozone en de Verenigde Staten. Uit Duitsland komen nog cijfers over het beleggersvertrouwen en het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt informatie over onder meer consumentenvertrouwen en werkloosheid.

Daarnaast staat voor donderdag een rentebesluit van de Britse centrale bank op de rol. De Bank of England houdt naar alle waarschijnlijkheid de rente dan opnieuw onveranderd. De beurshandel zal het woensdag wel moeten doen zonder richting vanuit Wall Street. Die dag blijven de aandelenbeurzen in New York dicht om Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht.

De naam Juneteenth is een combinatie van de woorden June (juni) en nineteenth (negentiende), verwijzend naar de dag in 1865 waarop de laatste tot slaaf gemaakte mensen werden bevrijd. Juneteenth is sinds 2021 een nationale feestdag in de VS.

De Amsterdamse AEX eindigde vrijdag 0,6 procent in het rood op 918,72 punten. De CAC40 in Parijs leverde die dag 2,7 procent in, mede door forse koersverliezen onder grote Franse banken. Op Wall Street waren kleine koersuitslagen te zien, na een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.