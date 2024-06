Saudische minister naar Chili voor gesprekken over lithium

De mijnbouwminister van Saudi-Arabië gaat volgende maand naar Chili om daar te praten over mogelijke investeringen in de productie van lithium. Saudi-Arabië heeft plannen om batterijen voor elektrische auto’s te gaan maken en lithium is een belangrijke grondstof daarvoor.

Chili is de op een na grootste producent van lithium ter wereld. Saudi-Arabië zou daarom interesse hebben om het metaal uit Chili te halen.

De Chileense overheid heeft nu gezegd dat de Saudische minister ergens in juli een bezoek brengt aan het Zuid-Amerikaanse land om met zijn Chileense collega te praten over lithiumprojecten. Een exacte datum voor dat bezoek is nog niet vastgesteld. Ook zou de minister spreken met Chileense mijnbouwbedrijven over samenwerking.