Aandacht voor ING op Damrak na update strategie

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar ING. De bank gaf voorafgaand aan zijn beleggersdag in Londen een update van de strategie. Volgens topman Steven van Rijswijk wil de bank de winstgevendheid in de periode 2024-2027 structureel verbeteren, het klantenbestand vergroten en de groei versnellen. ING verhoogde daarbij de doelstelling voor het rendement op eigen vermogen, de maatstaf die aangeeft hoeveel winst er wordt gemaakt met het vermogen van de bank, naar 14 procent.

Op het gebied van duurzaamheid verklaarde ING te blijven streven naar een portefeuille die in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De bank zal daarbij per sector een wetenschappelijk onderbouwde aanpak volgen. Zoals eerder aangekondigd wil ING de financiering van de olie- en gasproductie tegen 2040 geleidelijk afschaffen en de financiering van duurzame energie tegen 2025 verdrievoudigen tot 7,5 miljard euro per jaar.

Beleggers houden daarnaast de politieke ontwikkelingen in Frankrijk in de gaten. Vorige week ging de aandelenbeurs in Parijs hard onderuit na het verrassende besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire waarschuwde daarbij voor een financiële crisis in het land als extreemrechts de aanstaande parlementsverkiezingen wint.

De AEX-index lijkt licht hoger te gaan beginnen. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street van vrijdag. De Nikkei in Tokio zakte 1,8 procent. Een duurdere Japanse yen zorgde daarbij voor koersdruk onder de Japanse exportbedrijven. De beurs in Sydney daalde 0,3 procent in afwachting van het rentebesluit van de Australische centrale bank op dinsdag.

De Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,5 procent, na gemengde economische cijfers uit China. Zo stegen de Chinese winkelverkopen in mei sterker dan verwacht, terwijl de industriële productie vorige maand minder sterk toenam dan voorzien. De Chinese vastgoedsector stond onder druk na een verdere daling van de Chinese huizenprijzen in mei. Ook liet de Chinese centrale bank het rentetarief op leningen met een looptijd van een jaar voor de tiende maand op rij onveranderd.

De euro was 1,0699 dollar waard, tegenover 1,0698 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 78,13 dollar per vat. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 82,29 dollar per vat.