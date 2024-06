Britse pubs sluiten in rap tempo, 80 per maand in eerste kwartaal

Het gaat steeds slechter met de pubs in Engeland en Wales. In de eerste drie maanden van dit jaar sloten maandelijks tachtig pubs de deuren, meldt persbureau Belga op basis van vastgoedadviseur Altus Group. In totaal verdwenen er in die periode 239 pubs.

Pubs verdwijnen bovendien in een steeds sneller tempo. Begin vorig jaar sloten maandelijks een vijftigtal pubs de deuren. Cafébazen hebben last van onder meer de hoge kosten voor energie en voedsel. Ook hoge belastingen op horecazaken spelen mee.

Het gaat al geruime tijd niet goed met Britse pubs. In 2022 stelde Altus Group dat het aantal pubs in Engeland en Wales was gedaald tot het laagste niveau ooit en voor het eerst onder de 40.000 kwam, 7000 minder dan tien jaar eerder. Er zijn nu nog 39.162 pubs over in Engeland en Wales. De BBC zei toen dat zoveel pubs de deuren hebben gesloten omdat Britse jongeren minder zijn gaan drinken en supermarkten veel goedkoper alcohol verkopen.