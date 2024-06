Brussel niet bezorgd over onderzoek China naar dumping vlees

De Europese Commissie maakt zich “geen enkele zorgen” over het onderzoek dat China heeft aangekondigd naar te goedkoop Europees varkensvlees, verzekert zij. De commissie volgt het onderzoek op de voet en komt in actie als dat niet volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) verloopt, zegt een woordvoerder.

China kondigde het onderzoek maandag aan. Beijing en Brussel ruziën over hun onderlinge handel en schermen de laatste tijd over en weer met strafmaatregelen. De Europese Unie dreigt binnenkort hoge importheffingen in te voeren op Chinese elektrische auto’s. Chinese fabrikanten zouden dankzij overheidssubsidies Europese rivalen wegconcurreren.

De EU subsidieert haar landbouw, ook de varkenshouderij, met vele miljarden euro’s per jaar, erkent de commissie. Maar dat gebeurt “strikt volgens de WTO-verplichtingen”. Heel anders dan de Chinese subsidies voor elektrische auto’s, zegt een commissiewoordvoerder. “Niet alle subsidies zijn hetzelfde.”