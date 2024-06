DNB: vertrouwen huishoudens in financiële instellingen stabiel

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek dat elk voorjaar wordt uitgevoerd.

Volgens DNB had 53 procent van de ruim 2400 ondervraagde huishoudens tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen. De rest verklaarde minder of helemaal geen vertrouwen te hebben. Als nader wordt gekeken, zei iets meer dan driekwart van de respondenten er overwegend of volledig vertrouwen in te hebben dat de eigen bank altijd in staat zal zijn het toevertrouwde geld terug te betalen.

Huishoudens dachten volgens DNB ook minder vaak aan de mogelijkheid dat Nederlandse banken failliet kunnen gaan. Dat percentage ligt nu op 30 procent. Dat was vorig jaar nog 38 procent toen er in het voorjaar problemen speelden bij banken in de Verenigde Staten en de grote Zwitserse bank Credit Suisse omviel.

DNB laat verder weten dat het vertrouwen in de nationale politiek op een laag niveau blijft. Dat geldt ook voor het vertrouwen in grote technologiebedrijven. Het vertrouwen in DNB zelf ligt wel op een vrij hoog niveau, aldus de centrale bank.