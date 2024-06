Fors meer hypotheken met NHG-garantie afgesloten

In 2023 kozen 46 procent meer woningeigenaren ervoor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten bij de aankoop van een nieuwe woning. Dat meldt NHG in het jaarverslag. De stijging ten opzichte van een jaar eerder komt volgens de organisatie doordat meer woningen onder de NHG-grens vielen en omdat beleggers door strengere overheidsregels, waaronder de verhoogde overdrachtsbelasting, nauwelijks meer huizen kochten.

Met NHG koopt de woningeigenaar de garantie om onder voorwaarden kwijtschelding van een eventuele restschuld te krijgen, bij verkoop van de woning. Een hypotheek met NHG kan alleen worden afgesloten binnen de zogenoemde NHG-grens. Deze was in 2023 405.000 euro en is gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Het rentevoordeel voor een hypotheek met NHG was in 2023 gemiddeld 0,46 procent.

In 2023 heeft NHG 461 consumenten met hypotheekproblemen geholpen. Het aantal verliesdeclaraties bleef volgens de organisatie erg laag. Door de hoge huizenprijzen was de verkoopopbrengst van een woning in vrijwel alle gevallen voldoende om de hypotheekschulden te kunnen afbetalen. In totaal ontving NHG vorig jaar 33 verliesdeclaraties, hiervan werden er 22 geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. In totaal werd 800.000 euro uitgekeerd aan verliesdeclaraties bij een onvermijdelijke verkoop.

Minder mensen kozen er vorig jaar voor om een extra bedrag te financieren om de woning te kunnen verduurzamen. In totaal daalde het aandeel leningen met NHG waarin energiebesparende voorzieningen zijn meegefinancierd naar 26,5 procent, van 30,7 procent in 2022. Energiebesparende voorzieningen werden in 2023 vooral meegefinancierd bij de aankoop van een woning en in mindere mate bij oversluiten of verhogen van de lening. In absolute aantallen werd bij 20.000 leningen met NHG verduurzaming meegefinancierd bij aankoop van de woning.