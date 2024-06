GameStop onderuit op positief Wall Street

GameStop was maandag een opvallende daler op Wall Street na een voor beleggers teleurstellende aandeelhoudersvergadering. Dit kwam vooral doordat de verkoper van videogames geen duidelijkheid bood over de toekomstplannen van het bedrijf tijdens de bijeenkomst die slechts een half uur duurde. Aandelen GameStop sloten de handel met een koersverlies van ruim 12 procent.

Het bedrijf kan sinds vorige maand weer rekenen op veel belangstelling van kleinere beleggers. Dat komt doordat financieel analist Keith Gill, beter bekend als “Roaring Kitty”, een grote positie in GameStop onthulde. Gill was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop te stappen.

De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters gingen omhoog, in aanloop naar de Amerikaanse winkelverkopen die dinsdag op het programma staan. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Afgelopen vrijdag bleek nog dat het consumentenvertrouwen in de Amerikaanse economie onverwacht is gedaald, door zorgen bij huishoudens over de inflatie en koopkracht.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 38.778,10 punten. De S&P 500-index won 0,8 procent op 5473,23 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1 procent omhoog tot 17.857,02 punten. Daarmee wist de Nasdaq het slotrecord voor de zesde keer op rij aan te scherpen. De Dow en de S&P 500 sloten vrijdag licht lager.

Beleggers hebben een verkorte handelsweek voor de boeg. Woensdag zijn de Amerikaanse markten dicht om Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht. Juneteenth is sinds 2021 een nationale feestdag in de Verenigde Staten.

Biotechnologieconcern BioNTech verloor 4 procent. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft MediLink, de Chinese partner van BioNTech, geïnformeerd dat het onderzoek naar zijn experimentele behandeling van borst- en longkanker moet stoppen om veiligheidszorgen. BioNTech probeert nieuwe middelen te ontwikkelen nu de vraag naar zijn coronaboosters, ontwikkeld in samenwerking met Pfizer, sterk is ingezakt.

Tesla viel op met een 5,3 procent hogere koers. De elektrische autofabrikant heeft volgens persbureau Bloomberg goedkeuring gekregen om zijn zelfrijdende auto’s te testen in sommige straten van Shanghai. Ook de stad Hangzhou zou toestemming willen geven om de zelfrijdende Tesla’s te testen.