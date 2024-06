Haagse veiling Russische wodkamerken levert 1,6 miljoen op

De veiling van de Benelux-rechten van achttien Russische wodkamerken, waaronder Stolichnaya en Moskovskaya, in Den Haag heeft 1,6 miljoen euro opgeleverd. De merken zijn in handen van de voormalige meerderheidsaandeelhouders van het voormalige Russische olieconcern Yukos. Zij hebben beslag gelegd op de merkrechten in de Benelux als onderdeel van de ruim 50 miljard dollar aan schadevergoeding die Rusland moet betalen voor de onteigening van Yukos in 2003.

Op de veiling in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag begon het bieden bij 50.000 euro. Dat werd door drie partijen verhoogd tot een winnend eindbod van 1,6 miljoen euro. Een eerdere veiling in december 2022 leverde voor de oud-aandeelhouders die zijn verenigd in GML Limited onvoldoende op, waarop het bod werd afgewezen. De Hoge Raad oordeelde eerder dit jaar nog dat die oud-aandeelhouders de merken terecht in handen hebben gekregen.

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van zijn eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en belastingontduiking achter de tralies verdween. Critici vonden dat het proces tegen Chodorkovski, die een bekende tegenstander was van president Vladimir Poetin, politiek gemotiveerd was.

Chodorkovski zat jaren opgesloten in een Siberisch strafkamp totdat hij in 2013 vervroegd vrij kwam. Daarna ging hij naar Londen.