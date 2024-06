Hoofdeconoom ECB: onrust op Franse beurzen geen reden voor paniek

Er is geen reden voor paniek door de onrust op de Franse beurzen als gevolg van de politieke onzekerheid in het land, stelt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank (ECB) bij een bijeenkomst van persbureau Reuters. “Wat we zien is een markt die zichzelf opnieuw prijst.”

De beurzen van Frankrijk leden flinke koersverliezen nadat president Emmanuel Macron onverwacht vervroegde verkiezingen had uitgeschreven omdat zijn partij een grote nederlaag heeft geleden bij de Europese verkiezingen. ECB-president Christine Lagarde, die zelf ook van Franse komaf is, wilde vorige week niet ingaan op de situatie in Frankrijk.

Ook Franse staatsobligaties leden onder de verkiezingsuitslag, maar de markt daarvoor komt nu weer meer tot rust na geruststellende uitspraken van Rassemblement National-leider Marine Le Pen. Ze zei dat ze de samenwerking met Macron op gaat zoeken, mocht haar partij winnen bij de parlementsverkiezingen die eind deze maand starten.

Mede door de onrust op de Franse financiële markten is Parijs zijn plek als grootste Europese aandelenmarkt verloren aan Londen.