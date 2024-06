ING in kopgroep licht hogere AEX na strategie-update

ING behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. Beleggers reageerden positief op de strategie-update die de bank voorafgaand aan zijn investeerdersdag in Londen gaf. Volgens topman Steven van Rijswijk wil ING de winstgevendheid in de periode 2024-2027 structureel verbeteren, het klantenbestand vergroten en de groei versnellen. ING verhoogde daarbij de doelstelling voor het rendement op eigen vermogen, de maatstaf die aangeeft hoeveel winst er wordt gemaakt met het vermogen van de bank, naar 14 procent. Het aandeel steeg 2,9 procent.

Op het gebied van duurzaamheid verklaarde ING te blijven streven naar een portefeuille die in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De bank zal daarbij per sector een wetenschappelijk onderbouwde aanpak volgen. Zoals eerder aangekondigd wil ING de financiering van de olie- en gasproductie tegen 2040 geleidelijk afschaffen en de financiering van duurzame energie tegen 2025 verdrievoudigen tot 7,5 miljard euro per jaar.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 926,28 punten en maakte daarmee het verlies van vrijdag weer goed. De MidKap won 1,1 procent tot 888,26 punten, na een verlies van 1,8 procent op vrijdag. De beurzen in Londen en Frankfurt klommen tot 0,7 procent. De beurs in Parijs, die vrijdag nog 2,7 procent verloor, steeg 0,9 procent.

Beleggers hielden de politieke ontwikkelingen in Frankrijk in de gaten. Vorige week zorgde het verrassende besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven, nog voor onrust op de beursvloeren. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire waarschuwde daarbij voor een financiële crisis in het land als extreemrechts de aanstaande parlementsverkiezingen wint.

Naast ING stonden de chipbedrijven ASMI en ASML in de kopgroep van de AEX, met winsten tot 2,8 procent. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In de MidKap steeg Galapagos 7,6 procent. De biotechnoloog liet weten bemoedigende resultaten te hebben behaald met zijn onderzoek naar lymfeklierkankerbehandeling.

Adidas daalde 0,8 procent in Frankfurt. Volgens zakenkrant Financial Times doet het Duitse sportmerk onderzoek naar een grote fraudezaak in China, waarbij hoge managers van het bedrijf miljoenen euro’s zouden hebben verduisterd.

De euro bleef onveranderd op 1,0698 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 78,30 dollar per vat. Brentolie daalde ook 0,2 procent in prijs, tot 82,42 dollar per vat.